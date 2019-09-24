В Иране заявили, что Тегеран в состоянии ответить на любую агрессию

24 сентября 2019 11:50 (UTC+04:00)

Любая агрессия против Ирана закончится полным поражением. Об этом во вторник заявил начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если США или Израиль предпримут действия против нашей страны, то мы дадим решительный ответ, - цитирует Багери агентство Fars. - Результатом агрессии в отношении Ирана может быть только поражение и плен".

Заявление Багери прозвучало на фоне нового обострения отношений между США и Ираном, связанного с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Два саудовских нефтеперерабатывающих предприятия компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов. США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. Тегеран назвал эти обвинения беспочвенными.

20 сентября министр обороны США Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд объявили, что Вашингтон перебрасывает дополнительные войска и средства противовоздушной обороны на Ближний Восток в связи с обострением ситуации вокруг Ирана и атакой на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

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