Иран может предложить дополнительные поправки к ядерной сделке

25 сентября 2019 14:38 (UTC+04:00)

Иран может предложить ряд поправок к существующему соглашению по ядерной сделке. Об этом сообщил в среду телеканал PressTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, речь может идти об одобрении парламентом Ирана дополнительного протокола к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и предложении проголосовать за ядерную сделку Конгрессу США. Кроме того, Тегеран продолжит настаивать на снятии Вашингтоном всех санкции, связанных с иранской ядерной программой.

Проблема иранского ядерного досье обострилась после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта.

По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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