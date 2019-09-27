Экипаж танкера Stena Impero освобожден

27 сентября 2019 13:14 (UTC+04:00)

Задержанный 19 июля Ираном в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero покинул иранский порт Бендер-Аббас и взял курс на Дубай. Как передает Trend, об этом говорится в поступившем в пятницу ТАСС сообщении шведской компании Stena Bulk, которой принадлежит судно.

"Stena Bulk подтверждает, что Stena Impero и его экипаж освобождены. Судно вышло из порта Бендер-Аббас и направляется в Дубай. Там его команда сойдет на берег для прохождения медицинского осмотра и предоставления отчета", - приводятся в сообщении слова директора компании Эрика Хонелла. Он также указал, что "семьи членов экипажа проинформированы и в настоящее время компания занимается подготовкой к скорейшему возвращению моряков к родным".

19 июля агентство IRNA сообщило, что танкер Stena Impero под британским флагом был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, судно было задержано "в связи с нарушением международных правил" и сопровождено до берега для проверки. Позднее власти ИРИ заявили, что танкер был вовлечен в инцидент с иранским рыболовецким судном. В начале сентября Тегеран разрешил семерым членам экипажа танкера, среди которых один россиянин, покинуть Иран и отправиться в Объединенные Арабские Эмираты. После этого на борту остаются 16 членов экипажа - это минимум для обеспечения функционирования судна в случае выхода в море.

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