США должны компенсировать ущерб от санкций против Ирана, заявили в Тегеране

США должны вернуться в ядерную сделку и выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, чтобы Иран вернулся к реализации ядерной сделки, заявил секретарь Совета по целесообразности страны (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Нам необходимы условия, выходящие за Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Если американцы хотят, чтобы мы вернулись к СВПД, то они сами должны это сделать и выплатить по меньшей мере 50 миллиардов долларов за ущерб от санкций", - цитирует Резаи агентство ISNA.

Он также прокомментировал санкции США против Ирана и ситуацию в связи с ударами по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Резаи заявил, что Вашингтон своими санкциями стремится обрубить торговые связи страны и добиться ее блокады. Кроме того, по его словам, Тегеран обвиняют в атаках, поскольку не хотят позориться и признавать, что удары по объектам в Саудовской Аравии нанесли хуситы.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением".

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