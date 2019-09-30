В Тегеране заявили, что атака на объекты Саудовской Аравии не отразилась на экспорте Ирана

30 сентября 2019 16:54 (UTC+04:00)

Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии не оказала влияния на экспорт углеводородов Ирана. Об этом в понедельник заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Проблема с поставками нефти, появившаяся у Саудовской Аравии, никак не отразилась на иранском экспорте углеводородов", - цитирует Зангане агентство Шана. По его словам, "Эр-Рияд по политическим причинам сильно преувеличивает значение этой атаки [для мирового нефтяного рынка]".

В ночь на 14 сентября два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Иран назвал удары по саудовским НПЗ обороной правительства Йемена
Иран 11:33
В Иране прервана связь с 40 селами
Общество 11:17
Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
В мире 09:16
Наследный принц Саудовской Аравии считает "актом войны" атаки на Saudi Aramco
Другие страны 05:27
Иран поддержал призыв хуситов о прекращении огня к Саудовской Аравии
Другие страны 01:55
Зариф упрекнул одну из ядерных держав за неспособность противостоять США
Другие страны 00:30
Лента новостей
Члены ПНФА выдали своего лидера, создавшего и управлявшего «троллями» - Мушфиг Алескерли
Политика 17:02
Осенняя любовь и ностальгия Принца азербайджанского шансона (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 17:01
Совокупные активы всех банков Азербайджана превысили 30 млрд манатов
Финансы 16:57
Одной из основных целей является направление госпрограмм на развитие молодежи в регионах — замминистра
Общество 16:48
Бюджет Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии увеличен на 3%
Финансы 16:45
При поддержке Nar люди с нарушениями слуха освоили новые профессии (ФОТО)
ИКТ 16:42
Бюро обязательного страхования выплатило свыше 69 тыс. манатов
Финансы 16:38
Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 16:37
Вырос экспорт фруктов из Турции в Туркменистан
Турция 16:37