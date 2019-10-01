Власти Ирана приговорили к казни обвиняемого в шпионаже в пользу США

1 октября 2019 12:35 (UTC+04:00)

Власти Ирана приговорили обвиняемого в шпионаже в пользу США к казни.

Как сообщил официальный представитель судебной власти Ирана Голямхосейн Эсмаили, трое других были приговорены за шпионаж к десяти годам заключения каждый, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Али Нафарие осужден к 10 годам тюрьмы за шпионаж в пользу службы разведки США, Мохаммад Амин за шпионаж в пользу Британии - к 10 годам тюрьмы, Мохаммад Али Бабапур за шпионаж в пользу США - к 10 годам тюрьмы, еще один человек, за шпионаж в пользу США приговорен к смертной казни", - приводит агентство ILNA его слова.

По данным агентства Mizan, смертный приговор был обжалован в Верховном суде.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число жертв вейпов в США выросло до 15 человек
США 07:42
Пентагон: США не планируют возвращать ядерное оружие на Корейский полуостров
США 01:43
Трамп заявил о проведенной полной модернизации ядерных сил США
США 30 сентября 23:58
Генерал Милли занял пост главы комитета начальников штабов США
США 30 сентября 23:28
Россия, Иран и Турция скоро проведут в Нур-Султане встречу высокого уровня
Россия 30 сентября 23:02
КНДР надеется на скорое начало переговоров с США
Другие страны 30 сентября 21:56
Лента новостей
В Шахдагском национальном парке проложат новые туристские тропы
Общество 12:49
Вице-премьер: В Азербайджане постоянно оказываются внимание и забота о лицах из уязвимых групп населения
Политика 12:49
В Азербайджане дан старт переписи населения
Общество 12:46
В Баку у журналистов примут документы для оформления "купчих" на квартиры
Общество 12:44
Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 103 млн манатов
Политика 12:40
ПНФА и "Нацсовет" проиграли свою игру - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Политика 12:35
Беларусь планирует увеличить транзитную перевозку грузов в три раза
Беларусь 12:23
Крупная компания из Саудовской Аравии нацелена на реализацию проектов в Казахстане
Бизнес 12:07
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 12:02