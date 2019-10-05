МИД Австралии сообщил об освобождении задержанных в Иране австралийцев

5 октября 2019 12:12 (UTC+04:00)

Австралийские граждане Марк Финкин и Джоли Кинг, задержанные в Иране, отпущены из-под стражи, а все выдвинутые в их адрес обвинения были сняты. Об этом в субботу в эфире телеканала SBS заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство Ирана освободило из-под стражи Джоли Кинг и Марка Финкина и сняло все обвинения против них", - заявила глава внешнеполитического ведомства и сообщила, что граждане Австралии "находятся в добром здравии и хорошем настроении" и уже воссоединились со своими семьями.

Об исчезновении австралийского блогера Джоли Кинг и ее супруга Марка Финкина стало известно в начале сентября, когда их друзья и знакомые сообщили что пара, путешествовавшая по ближневосточным странам, перестала выходить на связь и прекратила публиковать сообщения и видео в социальных сетях. Сообщалось, что австралийские путешественники содержатся в тюрьме в качестве политзаключенных за то, что они якобы использовали беспилотный летательный аппарат для съемок видео о своем путешествии по Ирану. Позднее Верховный суд Ирана подтвердил данные о задержании австралийцев по обвинению в шпионаже.

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