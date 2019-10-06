Иран установил камеры наблюдения на границе с Ираком

6 октября 2019 19:47 (UTC+04:00)

Иран установил специальные видеокамеры наблюдения на границе с соседним Ираком. Об этом в воскресенье сообщило агентство Mehr, приводя заявление заместителя координатора сухопутных войск Ирана бригадного генерала Али Джаханшахи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Иранский военный пояснил, что камеры пограничного наблюдения были установлены "для обеспечения более эффективной защиты общей границы с соседним государством". Джаханшахи добавил, что размещенные видеокамеры "способны передавать информацию беспилотникам, квадрокоптерам и другому оборудованию, которое на постоянной основе наблюдает за приграничной зоной". По словам бригадного генерала, развертывание подобных систем охранного наблюдения "входит в общие планы защиты иранских границ". В самое ближайшее время, добавил он, такими же камерами будут оборудованы и границы на юго-западе и востоке Ирана.

3 октября Иран закрыл два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Ираком из-за начавшихся массовых протестов в этой стране. Как заявил тогда начальник пограничной службы Ирана генерал Касем Резаи, КПП "Чазабе" и "Хосрави" будут открыты, "как только ситуация стабилизируется".

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