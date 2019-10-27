В МИД Ирана уверены, что власти и народ Ирака сумеют справиться с кризисом в стране

Тегеран выражает уверенность, что правительство и народ Ирака сумеют справиться с текущим кризисом в стране. Об этом в субботу заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы уверены, что правительство и народ Ирака смогут справиться с текущими проблемами и двигаться дальше с целью развития страны", - цитирует Мусави пресс-служба МИД Ирана. Он также "выразил глубокое сожаление по поводу недавних событий, которые привели к гибели и ранению десятков людей, а также материальному ущербу".

По словам представителя МИД, "Тегеран поддерживает ясно изложенные требования народа Ирака, а также заявления религиозных авторитетов и премьер-министра страны Адель Абделя Махди". "С момента образования современного Ирака Иран поддерживал правительство и народ этой страны и в критические моменты предоставлял помощь братскому соседнему государству", - отметил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.