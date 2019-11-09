Помпео призвал Иран ответить на все имеющиеся у МАГАТЭ вопросы

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал Иран прояснить перед Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) вопрос незадекларированных ядерных материалов и не препятствовать работе инспекторов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"МАГАТЭ сообщило, что обнаружило доказательства [наличия] незадекларированных ядерных материалов в Иране. Иран не дал вызывающих доверие объяснений и должен ответить, откуда взялись эти материалы и где они сейчас, - говорится в распространенном в пятницу заявлении Помпео. - Мы также осведомлены, что на этой неделе Иран задержал инспектора агентства. Это возмутительный акт запугивания".

"США полностью поддерживают проводящиеся в Иране инспекции и встревожены недостаточным сотрудничеством [иранских властей] с МАГАТЭ, - подчеркнул госсекретарь. - Инспекторам должно быть позволено беспрепятственно проводить свою важную работу". "Призываем Иран незамедлительно разрешить все имеющиеся у МАГАТЭ вопросы и соблюдать иммунитет его сотрудников".

Тегеран на прошлой неделе не пустил одного из сотрудников МАГАТЭ на объект в Натанзе. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что в момент проверки на входе на объект сработало оборудование, которое указало на наличие "подозрительных" веществ и материалов. Тегеран сообщил об этом в МАГАТЭ. Лицензия сотрудницы на проведение инспекций была аннулирована, она покинула Иран и отправилась в Вену.

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