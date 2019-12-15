Роухани встретился с будущим послом Ирана в России

15 декабря 2019 16:21 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани провел встречу с будущим послом страны в России Каземом Джалали в воскресенье перед его отъездом в РФ, сообщается на официальном сайте президента ИРИ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что в ходе встречи президент Ирана упомянул о "хороших двусторонних и многосторонних отношениях", которые связывают Тегеран и Москву, а также пожелал Джалали удачи в выполнении его обязанностей.

Роухани подчеркнул важность усилий, направленных на то, чтобы представить российским инвесторам, а также частному и государственному сектору все возможности и потенциал Ирана. Он также отметил значимость содействия с Россией и ускорения процессов выполнения соглашений между двумя странами.

Ранее посольство Ирана в РФ подтвердило, что новым послом в России станет парламентарий Казем Джалали. Сейчас послом Ирана в Москве является Мехди Санаи, представляющий интересы исламской республики с 2013 года.

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