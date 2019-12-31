Зариф заявил о достижении консенсуса по вопросам международной безопасности с РФ и Китаем

Иран, Россия и Китай достигли консенсуса по основным вопросам международной безопасности. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В своем Twitter он отметил, что в ходе его последней в уходящем десятилетии зарубежной поездки, во время которой он посетил Москву и Пекин, "между Ираном, Россией и Китаем был достигнут консенсус" по крупным международным проблемам. По утверждению Зарифа, Тегеран, Москва и Пекин сошлись во мнении, что "принцип многополярности в международных отношениях находится в серьезной опасности из-за действий Соединенных Штатов". Как отметил глава иранского МИД, "нарушения США поставили под угрозу СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) по иранской ядерной программе и всю систему международной безопасности".

Кроме того, указал Зариф, Иран, Россия и Китай считают, что единственный способ для европейских участников ядерного соглашения (Великобритания, Франция и Германия) сохранить СВПД - "прекращение позерства и начало выполнения своих обязательства в рамках этих договоренностей".

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