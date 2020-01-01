Не менее девяти человек погибли в ДТП в участием автобуса в Иране

1 января 2020 11:31 (UTC+04:00)

По меньшей мере девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося во вторник на северо-западе Ирана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По поступившей информации, пассажирский автобус разбился во время движения по автотрассе из столицы страны, Тегерана, в административный центр провинции Восточный Азербайджан - Тебриз. По данным местных властей, более 10 пассажиров получили ранения.

Полиция выясняет причины происшествия.

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