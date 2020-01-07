Постпред Ирана заявил, что Тегеран не хочет обладать ядерным оружием

7 января 2020 08:47 (UTC+04:00)

Несмотря на прекращение выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Иран не собирается обзаводиться ядерным оружием, заявил в эфире программы PBS NewsHour постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Иран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в сделке по ядерной программе этой страны, касающегося количества обогатительных центрифуг, назвав этот шаг "последним".

Отвечая на вопрос ведущей, означает ли такой шаг, что правительство Ирана планирует начать производить ядерное оружие, Тахт-Раванчи заявил: "Нет, мы не заинтересованы в обладании ядерным оружием. Потому что у нас есть четкий священный наказ от нашего верховного лидера, запрещающий ядерное оружие".

"В то же время в оборонительной доктрине Ирана также нет места ядерному оружию. Таким образом мы не хотим обладать ядерным оружием", - подчеркнул он.

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