Большинство погибших в крушении украинского лайнера были гражданами Ирана

8 января 2020 10:14 (UTC+04:00)

ТЕГЕРАН /Trend/ - Большинство погибших в крушении украинского лайнера были гражданами Ирана, сообщает в четверг собкор Trend в Иране.

Об этом сказал пресс-секретарь Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.

Как сообщил ранее председатель Организации помощи и спасения Общества Красного полумесяца Ирана Муртаза Салими, все пассажиры самолета, потерпевшего катастрофу вблизи международного аэропорта Имам Хомейни, погибли.

Напомним, что принадлежащий украинской авиакомпании пассажирский самолет Boeing 737 потерпел крушение вблизи аэропорта Имам Хомейни. На борту самолета находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Сообщается, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета.

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