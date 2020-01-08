Рухани: Иран вытеснит США из региона

8 января 2020 12:43 (UTC+04:00)

ТЕГЕРАН/Trend/ - Иран вытеснит США из региона, сказал президент Ирана Хасан Рухани на заседании правительства, говоря о недавнем нападении Ирана на американские базы в Ираке, сообщает в четверг собственный корреспондент Trend в Иране.

«Одна из целей США — посеять страх и рознь как внутри Ирана, так и на региональном уровне, вбить клин между Ираном и Ираком, и помешать освобождению региона от интервентов и террористов. К счастью, все эти цели провалились», - сказал Рухани.

Отметим, что ранее силы иранского Корпуса стражей исламской революции нанесли не менее 35 ударов по военной базе "Айн-аль-Асад" в Ираке, где располагаются американские войска.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, с которой была совершена атака на иранских граждан и чиновников. При этом он подчеркнул, что Тегеран не стремится к "эскалации или войне".

"Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение на наших граждан и высокопоставленных должностных лиц", - написал глава МИД Ирана в Twitter.

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