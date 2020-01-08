Зариф: Иран не планирует вести переговоры с США (версия 2)

8 января 2020 13:25 (UTC+04:00)

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ТЕГЕРАН /Trend/ - Иран не планирует вести переговоры с США. Об этом глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал на заседании правительства, сообщает в среду собкор Trend в Иране.

По словам Зарифа, единственная цель ответного удара Ирана - вытеснить США из региона.

Он добавил, что Иран атаковал именно американскую военную базу, откуда взлетел дрон, которым был убит руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

Зариф отметил, что иранский народ в последние дни вновь продемонстрировал свое единство на церемонии прощания с Касемом Сулеймани.

По его словам, единство иранского народа должно продемонстрировать США ошибочность их действий.

«Если США предпримут какую-либо атаку, они получат ответ от иранского народа», - сказал Зариф.

Он добавил, что страны региона обеспокоены опасными действиями США.

Отметим, что ранее силы иранского Корпуса стражей исламской революции нанесли не менее 35 ударов по военной базе "Айн-аль-Асад" в Ираке, где располагаются американские войска.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, с которой была совершена атака на иранских граждан и чиновников. При этом он подчеркнул, что Тегеран не стремится к "эскалации или войне".

"Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение на наших граждан и высокопоставленных должностных лиц", - написал глава МИД Ирана в Twitter.

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