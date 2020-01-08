Ваези: Нападение на американскую базу — не единственный ответ Ирана

ТЕГЕРАН/Trend/ - Нападение Ирана на авиабазу США в Ираке - не единственный ответ Ирана.

Как сообщает в четверг собственный корреспондент Trend в Иране, об этом сказал глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези на заседании Кабмина.

«Мы предупредили США, что убийство командующего спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани не останется без ответа. Эта военная атака - не единственный ответ. Насколько я знаю, это первый случай в истории, когда американская база подверглась нападению», - сказал Ваези.

Убийство Сулеймани рассматривается как пересечение "красной линии" Ирана, добавил он.

Отметим, что ранее силы иранского Корпуса стражей исламской революции нанесли не менее 35 ударов по военной базе "Айн-аль-Асад" в Ираке, где располагаются американские войска.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал мерой самообороны иранский удар по базе в Ираке, с которой была совершена атака на иранских граждан и чиновников. При этом он подчеркнул, что Тегеран не стремится к "эскалации или войне".

"Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение на наших граждан и высокопоставленных должностных лиц", - написал глава МИД Ирана в Twitter.

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