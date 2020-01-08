Трамп: Мир не будет терпеть террористическую кампанию Ирана

8 января 2020 20:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Мир не будет терпеть террористическую кампанию Ирана.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в Белом Доме в связи с атакой Ирана на базы США в Ираке.

«Цивилизованный мир дал четкий сигнал иранскому режиму, что мир больше не будет терпеть кампанию террора этой страны и не позволит этой кампании расширятся. Сегодня я собираюсь попросить НАТО более активно участвовать в процессах на Ближнем Востоке»,- сказал он.

Далее, Трамп отметил, что сейчас США являются производителем нефти и природного газа номер один в мире.

«Мы независимы и нам не нужна ближневосточная нефть. Американская армия была полностью перестроена моей администрацией за 2,5 триллиона долларов. Вооруженные силы США сильнее, чем когда-либо прежде. Наши ракеты большие, мощные, точные и быстрые. Строится много гиперзвуковых ракет. Тот факт, что у нас есть такое мощное военное оборудование, однако, не означает, что мы должны использовать его. Мы не хотим использовать это. Американская сила - как военная, так и экономическая - является лучшим сдерживающим фактором»,- сказал президент США.

Отметим, что этой ночью КСИР нанес ракетные удары по военной базе США в Ираке Айн аль-Асад. Иранская сторона сообщает о не менее 35 выпущенных ракетах и 15 пораженных целях.

(Автор: Ляман Зейналова)

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