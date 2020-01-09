Эксперты Минобороны Украины вылетели в Иран

Самолет с экспертами Минобороны Украины вылетел в Иран после крушения в стране украинского пассажирского самолета.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду на своей странице в Facebook секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Самолет Министерства обороны Украины с группой экспертов вылетел в Иран", - написал он.

Ранее в среду глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что иранская и украинская стороны договорились о сотрудничестве в расследовании крушения украинского авиалайнера в Тегеране.

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