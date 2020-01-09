Главы МИД Канады и Ирана обсудят расследование крушения самолета

9 января 2020 03:47 (UTC+04:00)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф обсудят расследование авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" близ Тегерана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сообщению телеканала, Трюдо подчеркнул, что главы МИД Канады и Ирана обсудят необходимость расследования причин крушения самолета. Премьер также заявил, что Канада ожидает своего участия в расследовании авиакатастрофы.

Трюдо добавил, что 138 пассажиров потерпевшего крушение самолета направлялись в Канаду.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

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