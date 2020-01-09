В Иране начали расшифровывать "черные ящики" украинского Boeing

Иранские власти пока не решили, будут ли отправлять в другое государство "черные ящики" потерпевшего катастрофу украинского самолета, сообщил РИА Новости официальный представитель Управления авиации Ирана Джаафар Заде, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На данный момент нельзя сказать, сможем ли мы расшифровать данные "черного ящика", чтобы выяснить причину катастрофы. Я не знаю, придется ли нам в будущем отправить "черный ящик" для расшифровки за пределы страны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время иранские специалисты пытаются расшифровать данные самописца, и все будет зависеть от того, удастся ли им это сделать полностью или частично.

"Расшифровка данных "черного ящика" является прерогативой государства, на территории которого потерпел катастрофу самолет", - подчеркнул иранский представитель.

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