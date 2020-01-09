Иран пригласил власти США к участию в расследовании крушения украинского Boeing 737

9 января 2020 23:58 (UTC+04:00)

Иран предложил Национальному управлению США по безопасности на транспорте (НУБТ) принять участие в расследовании обстоятельств и причин катастрофы украинского пассажирского самолета Boeing 737 в Тегеране. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на собственные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, предложение Ирана было направлено через Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).

НУБТ является специализированным независимым ведомством федерального правительства США. Его штаб-квартира находится в Вашингтоне. Управление располагает девятью региональными подразделениями в разных частях страны. Как правило, в изучении обстоятельств авиапроисшествий за рубежом с самолетами, произведенными компанией Boeing, принимают участие специалисты Федерального авиационного управления США и НУБТ.

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