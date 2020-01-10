В Иране прокомментировали заявление Трюдо о поражении Boeing ракетой

10 января 2020 03:04 (UTC+04:00)

Иран просит Канаду и другие страны поделиться информацией об авиакатастрофе с украинским самолетом под Тегераном, заявил официальный представитель МИД Исламской республики Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Дипломат выступил с комментарием в ответ на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо и британского премьера Бориса Джонсона о том, что лайнер мог быть сбит ракетой.

"(Иран - ред.) просит премьер-министра Канады и любое правительство передать имеющуюся у них информацию по этому случаю комитету, расследующему происшествие в Иране", - сказал Мусави.

Он также напомнил, что Иран пригласил к участию в расследовании экспертов с Украины и представителей компании Boeing.

Ранее глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде отверг заявления о том, что украинский самолет мог быть сбит ракетой

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing
Иран 00:47
Маас призвал Иран "не играть с огнем" в Ираке
Европа 13 января 18:19
До конца 2020 года Иран запустит проект стоимостью в $2 млрд
Экономика 13 января 16:54
Впервые после крушения украинского Boeing выполнен рейс Алматы – Тегеран
Транспорт 13 января 14:10
Китай выступил против односторонних санкций США в отношении Ирана
Китай 13 января 13:29
Иран выдал визы всем представителям Канады
Иран 13 января 13:19
Лента новостей
Путин и Меркель провели телефонный разговор
Россия 04:08
Зои Кравиц рассказала, как готовится к съемкам в "Бэтмене"
США 03:53
США после стрельбы на базе ВМС во Флориде вышлют 21 саудовского военного
США 03:27
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что 2020 год также будет успешным для нашей страны
Политика 03:06
Президент Ильхам Алиев: Реформы позволят, чтобы наше развитие в дальнейшем было еще более успешным
Политика 02:58
Президент Ильхам Алиев: Наша страна прошла путь развития, равный столетию, и сегодня Азербайджан входит в число сильных стран в мировом масштабе
Политика 02:45
Ливан восстановил право голоса в ГА ООН
Арабские страны 02:38
США будут сотрудничать с властями Ирака по вопросам сокращения войск
США 01:59
Избранный президент Гватемалы сообщил о готовящемся на него покушении
Другие страны 01:38