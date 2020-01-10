В Иране прокомментировали заявление Трюдо о поражении Boeing ракетой

10 января 2020 03:04 (UTC+04:00)

Иран просит Канаду и другие страны поделиться информацией об авиакатастрофе с украинским самолетом под Тегераном, заявил официальный представитель МИД Исламской республики Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Дипломат выступил с комментарием в ответ на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо и британского премьера Бориса Джонсона о том, что лайнер мог быть сбит ракетой.

"(Иран - ред.) просит премьер-министра Канады и любое правительство передать имеющуюся у них информацию по этому случаю комитету, расследующему происшествие в Иране", - сказал Мусави.

Он также напомнил, что Иран пригласил к участию в расследовании экспертов с Украины и представителей компании Boeing.

Ранее глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде отверг заявления о том, что украинский самолет мог быть сбит ракетой

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