Зариф: К крушению украинского самолета привела человеческая ошибка

11 января 2020 09:26 (UTC+04:00)

ТЕГЕРАН /Trend/ - К крушению украинского самолета 8 января на территории Ирана привела человеческая ошибка.

Как сообщает собкор Trend, об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Печальный день. Предварительные выводы внутреннего расследования, проведенного Генштабом ВС Ирана, показали, что человеческая ошибка во время инцидента, вызванного авантюризмом США, привела к катастрофе. Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам», - написал он.

Отметим, что самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился в среду после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв - граждане Канады и Ирана.

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