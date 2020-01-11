Верховный лидер Ирана призвал к прозрачности в вопросе крушения украинского самолета

11 января 2020 13:10 (UTC+04:00)

ТЕГЕРАН /Trend/ - Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал к честному и прозрачному информированию общественности в вопросе, связанном с непреднамеренной человеческой ошибкой, приведшей к крушению самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», сообщает в субботу собкор Trend в Иране.

Хаменеи распорядился срочно созвать заседание Высшего совета национальной безопасности Ирана для обсуждения вопросов, связанных с системой ПВО Ирана.

Отметим, что после расследования Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опубликовал заявление, в котором говорится, что украинский самолет "Международных авиалиний Украины" был непреднамеренно, в результате человеческой ошибки, сбит под Тегераном.

Напомним, что самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился восьмого января после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв - граждане Канады и Ирана.

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