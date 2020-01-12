Посла Британии задержали в Тегеране

Посла Британии в Иране Роберта Макэра задержали на несколько часов за организацию и участие в субботних протестах в Тегеране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило агентство Tasnim.

Акция сотен студентов у здания университета имени Амира Кабира в Тегеране, собравшихся почтить погибших при крушении украинского самолета, вылилась в митинг с требованиями отставки и судебного преследования виновных в катастрофе, его участников разогнала полиция.

"Посол Британии в Тегеране, присутствовавший на митинге и занимавшийся организацией, подстрекательством, а также руководивший некоторыми радикальными действиями, был задержан на несколько часов", - сообщило агентство, по данным которого посол будет вызван в воскресенье в МИД Ирана.

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