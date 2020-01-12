В Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы

Специальная рабочая группа для помощи в решении консульских вопросов жертв крушения лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" была создана в Иране. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Аббас Мусави, слова которого передает агентство Mehr, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Мусави, группе, относящейся к одному из подразделений иранского дипведомства, было поручено немедленно начать работу по консульской помощи в соответствии с запросами семей жертв трагедии. Он выразил надежду, что такая мера поможет хотя бы в малой степени облегчить страдания родных погибших.

8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. 11 января Генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был по ошибке сбит иранской стороной.

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