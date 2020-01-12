Взяты анализы ДНК у семей погибших при крушении украинского самолета в Иране

БАКУ /Trend/ - Взяты анализы ДНК у семей 145 человек, погибших при крушении украинского пассажирского самолета вблизи города Паранд провинции Тегеран.

Об этом говорится в заявлении Организации медицинской экспертизы Ирана, сообщает Trend.

В организации сообщили, что работа по опознанию 142 из 147 тел иранцев, погибших в авиакатастрофе, продолжается.

Отмечается, что ДНК были также взяты у семьи трех граждан Афганистана.

По данным организации, при сотрудничестве с делегацией специалистов, командированной из Украины в Иран, информация о семьях украинцев, погибших в результате крушения, была передана Организации медицинской экспертизы Ирана.

Сообщается, что экспертная организация Ирана работает над тем, чтобы идентифицировать тела как можно скорее.

Отметим, что самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв - граждане Канады и Ирана. В заявлении Генштаба ВС Ирана говорится, что самолет был непреднамеренно системой ПВО Ирана.

(Автор: Эльнур Багышов)

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