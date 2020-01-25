Иран предложил помощь Турции после землетрясения с десятками жертв

25 января 2020 18:02 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф предложил помощь Турции после сильного землетрясения, унесшего жизни более двух десятков человек, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 по местному времени. По последним данным, погибли 22 человека и более 1030 пострадали.

"После землетрясения в Турции глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с турецким коллегой заявил о готовности Ирана отправить помощь, необходимую для пострадавших", - говорится в сообщении ведомства.

Зариф также выразил соболезнования в связи с произошедшим.

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