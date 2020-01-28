Иран готовит полигон для запуска отечественного спутника

28 января 2020 00:47 (UTC+04:00)

Иран готовит площадку для того, чтобы вывести на орбиту собственный спутник. Об этом заявил в понедельник министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовим площадку для того, чтобы вывести на орбиту спутник "Зафар", - написал он в Twitter. Министр добавил, что "составлен график запуска еще пяти спутников".

В субботу Джахроми сообщил, что Иран подготовил шесть спутников для запуска в космос.

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