Иран готовит полигон для запуска отечественного спутника

Иран готовит площадку для того, чтобы вывести на орбиту собственный спутник. Об этом заявил в понедельник министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовим площадку для того, чтобы вывести на орбиту спутник "Зафар", - написал он в Twitter. Министр добавил, что "составлен график запуска еще пяти спутников".

В субботу Джахроми сообщил, что Иран подготовил шесть спутников для запуска в космос.

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