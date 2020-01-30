США вводят санкции против главы Организации по атомной энергии Ирана

30 января 2020 21:04 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты вводят санкции против Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и ее главы Али Акбара Салехи. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме. Под них подпали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц.

Это произошло после выхода Вашингтона 8 мая 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в связи с чем будущее ядерной сделки оказалось под вопросом. 15 декабря 2019 года Соединенные Штаты восстановили свои односторонние санкции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо.

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