В Иране прокомментировали новые санкции США

Тегеран продолжит развитие ядерной программы, несмотря на санкции США против главы Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ), заявил ее официальный представитель Бехруз Камальванди, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Внесение лиц в так называемый санкционный список, в том числе главы ОАЭИ Али Акбара Салехи, является своего рода политической игрой со стороны США, связано с их бессилием и не имеет какого-либо смысла", - сказал Камальванди агентству Fars, назвав новые санкции "ребячеством".

"(Развитие) ядерной программы будет продолжено", - добавил он.

США в четверг расширили санкции против Ирана, ограничительные меры введены в отношении главы Организации атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи и самой организации. Теперь их активы на территории США, согласно общим правилам, заморожены. Кроме этого, любые сделки с ними третьих лиц являются объектом вторичных санкций.

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