Тегеран готов оказать новому премьеру Ирака поддержку

Тегеран приветствует назначение нового премьера Ирака, готов оказать поддержку в преодолении стоящих перед иракскими властями проблем, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Иран готов в текущих особо важных условиях, в которых находится дружественное и братское правительство и иракская нация, предоставить все возможности властям и народу этой страны для преодоления проблем и достижения высоких целей", - говорится в заявлении Мусави.

Он отметил, что Иран приветствует назначение нового премьер-министра, а также подчеркивает свою поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитету Ирака.

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