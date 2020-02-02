Иран задействовал тепловизоры против распространения коронавируса

Иран задействовал тепловизоры, чтобы не допустить распространения коронавируса, следует из сообщения, опубликованного генеральной инспекцией страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ряд высокоточных тепловизоров были установлены в некоторых пунктах, в том числе в аэропорту Имама Хомейни (в Тегеране)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте государственной организации Ирана.

Отмечается, что установленные тепловизоры способны с высокой скоростью и точностью измерять температуру пассажиров, приезжающих в Иран. При подозрении на коронавирус пассажиры проходят более тщательную проверку.

Прежде власти Ирана сообщили о приостановке авиасообщения с Китаем на фоне распространения коронавируса.

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