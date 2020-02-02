Иран задействовал тепловизоры против распространения коронавируса

2 февраля 2020 18:06 (UTC+04:00)

Иран задействовал тепловизоры, чтобы не допустить распространения коронавируса, следует из сообщения, опубликованного генеральной инспекцией страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ряд высокоточных тепловизоров были установлены в некоторых пунктах, в том числе в аэропорту Имама Хомейни (в Тегеране)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте государственной организации Ирана.

Отмечается, что установленные тепловизоры способны с высокой скоростью и точностью измерять температуру пассажиров, приезжающих в Иран. При подозрении на коронавирус пассажиры проходят более тщательную проверку.

Прежде власти Ирана сообщили о приостановке авиасообщения с Китаем на фоне распространения коронавируса.

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