Иран начал разрабатывать космические капсулы для космонавтов

5 февраля 2020 02:01 (UTC+04:00)

Иран начал разрабатывать космические капсулы для космонавтов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил министр информационных и коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми.

"Сегодня мы готовы объявить об этом. Сегодня мы поручили исследовательскому центру министерства наук сделать в течение трех лет для нас пять космических капсул для того, чтобы доставить человека на 190-километровую орбиту", - сказал министр, видео выступления которого с тематического форума опубликовано агентством ISNA.

Ранее министр Джахроми говорил, что Иран намерен отправить своего астронавта в космос, однако Тегерану потребуется помощь других стран. В свою очередь глава Иранского космического агентства Мортеза Барари сообщал, что планирует начать переговоры с российской стороной по вопросу об отправке своего космонавта на Международную космическую станцию.

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