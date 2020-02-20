Погибшие от коронавируса иранцы не контактировали с людьми из Китая

Двое иранцев, скончавшихся от коронавируса в городе Кум, не контактировали с китайскими гражданами или людьми, бывавшими в Китае. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил член национальной комитета по инфекционным заболеваниям в министерстве здравоохранения Ирана Масуд Мардани.

В среду стало известно, что два человека скончались в Иране от коронавируса, оба они иранцы, жители Кума. Минздрав Ирана сообщил, что не получал информации о случаях заражения в других частях страны.

По словам Мардани, погибшие иранцы не контактировали с людьми, приехавшими из Китая, или китайскими гражданами.

"Комитет по расследованию инфекционных болезней в министерстве здравоохранения сейчас выясняет способ передачи коронавируса заразившимся в Куме, но вероятно, что болезнь передалась через одного из путешественников, приехавшего из (одного из) соседних государств, хотя мы не можем подтвердить место передачи вируса", - добавил чиновник.

Ранее ректор кумского университета медицинских наук Мохаммад Реза Гадир сообщил агентству IRNA о выделении двух больниц для помещения в карантин людей с подозрением на коронавирус. Он также рассказал, что ситуация с вирусом в Куме находится под контролем, посоветовав не беспокоиться относительно его распространения.

Государственная телерадиокомпания IRIB указала, что в Куме было принято решение отменить занятия в четверг в школах и университетах для изучения ситуации в свете ситуации с коронавирусом.

Кум - место паломничества мусульман-шиитов со всего мира.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались более двух тысяч человек, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлены свыше 900 случаев заражения.