В Иране число заразившихся коронавирусом выросло до 43 человек

Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Иране увеличилось до 43, из них восемь – с летальным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Было установлено 15 новых случаев (заражения коронавирусом). К сожалению, среди этих 15 человек трое погибли", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

По его словам, число зафиксированных случаев достигло 43, из них восемь со смертельным исходом.