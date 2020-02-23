В Иране число заразившихся коронавирусом выросло до 43 человек
Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Иране увеличилось до 43, из них восемь – с летальным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Было установлено 15 новых случаев (заражения коронавирусом). К сожалению, среди этих 15 человек трое погибли", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
По его словам, число зафиксированных случаев достигло 43, из них восемь со смертельным исходом.
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