На турецко-иранской границе вновь произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - На турецко-иранской границе произошло землетрясение магнитудой 4,2.

Как сообщает Trend со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета, подземные толчки были зафиксированы в 01:58 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в 15 километрах от населенного пункта Котур иранской провинции Западный Азербайджан. Очаг подземных толчков залегал на глубине 7 километров.

О возможных жертвах или разрушениях не сообщалось.