ТЕГЕРАН /Trend/ - Коронавирус был выявлен у пятерых иранских депутатов, сказалTrend в субботу представитель президиума парламента Ирана Асадулла Аббаси.

«К сожалению, один из новоизбранных депутатов скончался от данного заболевания», - сказал он.

Как отметил Аббаси, парламент Ирана сформировал группу для изучения ситуации с коронавирусом.

«Эта группа проведет обсуждения с Национальным комитетом по борьбе с коронавирусом», - сказал он.

Отметим, что по данным на 28 февраля, в Иране от коронавируса (Covid 19) скончались 34 человека.

В стране уже 388 зараженных коронавирусом, и за минувшие сутки заразились 143 человека.

Напомним, что министерство здравоохранения Ирана сообщало, что днем раньше в Иране коронавирусом заразились 245, и скончались 26 человек.

Впервые власти сообщили о заразившихся коронавирусом в Иране 19 февраля - первый случай был выявлен в городе Кум, месте паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство случаев заражений относится к провинции Кум. Дальнейшее распространение вируса по стране может быть связано с поездками иранцев в этот город.

(Автор: Сара Риязи)