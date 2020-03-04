Информация о заражении иранского министра коронавирусом недостоверна

ТЕГЕРАН /Trend/ - Министр промышленности, рудников и торговли Ирана Реза Рахмани не заражен коронавирусом, сообщил Trend в среду источник в министерстве, комментируя информацию, распространённую в связи с этим некоторыми СМИ.

«Кашель Резы Рахмани на пресс-конференции связан с химическим ожогом, полученным им во время ирано-иракской войны», - сказал источник.

Как сообщил Trend другой источник, министр госпитализирован из-за отита.

Отметим, что до настоящего времени случаи заражения коронавирусом (COVID 19) были подтверждены в 28 из 31 провинции Ирана.

Согласно последним данным, более 2,3 тысячи человек были инфицированы коронавирусом в Иране, 77 человек скончались. Между тем, более 400 человек, как сообщается, излечились от этой болезни.

(Автор: Сара Риази)