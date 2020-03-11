В Иране вице-президент и два министра заразились коронавирусом
Агентство Fars опубликовало список иранских чиновников, заразившихся COVID-19, среди которых фигурирует вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, министр культурного наследия, ремесел и туризма Али Мунесан, министр промышленности и торговли Реза Рахмани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что Джахангири был помещен в карантин и проходит лечение, у остальных отмечается улучшение самочувствия.
В данный момент в Иране с 19 февраля зафиксировано 9 тысяч случаев заболевания, 354 - со смертельным исходом, более 2,9 тысячи поправились.
ВОЗ в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек.
Лента новостей
Президент Гурбангулы Бердымухамедов: Азербайджан для Туркменистана является стратегическим партнером в регионе
Президент Ильхам Алиев: И в Туркменистане, и в Азербайджане очень большое внимание уделялось и уделяется транспортной инфраструктуре, мы практически параллельным курсом шли путем ее модернизации
От имени Президента Ильхама Алиева был дан официальный прием в честь Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
Президент Ильхам Алиев изменил состав Госкомиссии по восстановлению и реконструкции территорий, пострадавших от оккупации
Имидж независимого Баку привлекателен для России и других соседей Азербайджана - российский политолог
В Брюсселе обсуждена ведущая роль Азербайджана в обеспечении энергетической и транспортной безопасности Европы (ФОТО)