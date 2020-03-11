В Иране вице-президент и два министра заразились коронавирусом

Агентство Fars опубликовало список иранских чиновников, заразившихся COVID-19, среди которых фигурирует вице-президент Ирана Эсхак Джахангири, министр культурного наследия, ремесел и туризма Али Мунесан, министр промышленности и торговли Реза Рахмани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что Джахангири был помещен в карантин и проходит лечение, у остальных отмечается улучшение самочувствия.

В данный момент в Иране с 19 февраля зафиксировано 9 тысяч случаев заболевания, 354 - со смертельным исходом, более 2,9 тысячи поправились.

ВОЗ в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек.