Член экспертного совета Ирана заразился коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Член экспертного совета Ирана Аятолла Хашим Батхейи Голпайгани заразился новым коронавирусом.
Как сообщает Trend, об этом в интервью агентству ИСНА сказал глава офиса Аятоллы Хашима Батайи Мухаммед Джавад Мохаммади Нури.
По его словам, член экспертного совета госпитализирован в больницу имени Шахида Бехешти.
Мохаммади Нури добавил, что в настоящее время член Экспертного совета находится под особым контролем.
Отметим, что экспертный совет Ирана является органом, ответственным за отбор и контроль религиозных лидеров в Иране. В совете числится 87 членов.
(Автор: Эльнур Багышов)
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