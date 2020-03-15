Член экспертного совета Ирана заразился коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Член экспертного совета Ирана Аятолла Хашим Батхейи Голпайгани заразился новым коронавирусом.

Как сообщает Trend, об этом в интервью агентству ИСНА сказал глава офиса Аятоллы Хашима Батайи Мухаммед Джавад Мохаммади Нури.

По его словам, член экспертного совета госпитализирован в больницу имени Шахида Бехешти.

Мохаммади Нури добавил, что в настоящее время член Экспертного совета находится под особым контролем.

Отметим, что экспертный совет Ирана является органом, ответственным за отбор и контроль религиозных лидеров в Иране. В совете числится 87 членов.

(Автор: Эльнур Багышов)