В Иране выросло число заразившихся коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки 1 209 человек заразились новым типом коронавируса (COVID-19).

Об этом сказал глава пресс-службы Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает Trend со ссылкой на министерство образования.

По его словам, общее количество зараженных людей в Иране увеличилось до 13 938 человек.

Представитель министерства сказал, что за минувшие сутки погибли 113 человек.

Джаханпуур добавил, что в общей сложности в Иране от коронавируса погибли 724 человека, 4970 человек выздоровели.

(Автор: Эльнур Багышов)