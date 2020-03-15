В Иране выросло число заразившихся коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки 1 209 человек заразились новым типом коронавируса (COVID-19).
Об этом сказал глава пресс-службы Министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает Trend со ссылкой на министерство образования.
По его словам, общее количество зараженных людей в Иране увеличилось до 13 938 человек.
Представитель министерства сказал, что за минувшие сутки погибли 113 человек.
Джаханпуур добавил, что в общей сложности в Иране от коронавируса погибли 724 человека, 4970 человек выздоровели.
(Автор: Эльнур Багышов)
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