Беспилотник США мог быть сбит над территорией Ирана

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий США, мог быть сбит за нарушение воздушного пространства Ирана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Аппарат мог быть сбит ВКС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Район инцидента не уточняется.

Агентство сообщает, что в настоящий момент информация о беспилотнике проверяется.