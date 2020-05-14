Иранские наборы для диагностики коронавируса прибыли в Германию
Наборы для диагностики коронавируса, созданные иранскими специалистами, прибыли в Германию. Об этом сообщил представитель таможни Ирана Рухоллах Латифи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Он отметил, что партия, состоящая из 200 наборов для диагностики коронавируса, будет использована для 20 тыс. тестов.
Кроме этого, 220 наборов для диагностики коронавируса отправлены в Турцию.
Латифи сказал, что африканские страны также заинтересованы покупать такие наборы, но ограничения на полеты из-за распространения коронавируса создали большую проблему.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter сообщил об отправке 40 тыс. иранских наборов для диагностики коронавируса в Германию, Турцию и другие страны.
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