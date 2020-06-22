В Иране коронавирусом заразились еще 2 573 человека

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране выявлено 2 573 случая заражения коронавирусом.

Об этом сказал представитель министерства здравоохранения,лечения и медицинского образования Сима Садат Лари, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, общее число заразившихся COVID-19 достигло 207 525, состояние 2 898 инфицированных тяжелое.

Садат Лари отметил, что за последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 119 человек, тем самым общее число скончавшихся достигло 9 742 человек.

До настоящего времени вылечились 166 427 человек.

В заключение он добавил, что ситуация в провинциях Хузестан, Хормузган Кирманшах и Восточный Азербайджан более опасная. За минувшие сутки в 6 иранских провинциях не зафиксированы смертельные случаи, в каждой из других 4 провинций скончались по одному человеку.

В связи с диагнозом коронавируса в Иране проведено более 1,44 миллиона тестов.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)