Министерство кооперации Ирана и ЮНИСЕФ обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19
Министерство кооперации, труда и социального обеспечения Исламской Республики и детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обсудили проведение совместных программ по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Замглавы министерства кооперации, труда и социального обеспечения Ирана Ахмад Мидари и глава представительства ЮНИСЕФ в Иране Мендип О'брайен обсудили возможность принятия совместных мер по профилактике и борьбе с пандемией коронавируса в Иране. Встреча прошла в режиме видеоконференции.
По последним данным на 4 июля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 237 878, летальных исходов - на 11 408, зафиксированы 198 949 случаев выздоровления.
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